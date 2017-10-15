Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alındı. Evinde Akhisarspor'a karşı aldığı 6-1'lik yenilgi sonrasında tepkileri üzerine çeken deneyimli teknik adamın Trabzonspor ile yolları ayırdığı ifade edildi.

Muharrem Usta'nın yurt dışında olduğu kaydedilirken yöneticilerin, "Hocam gelinen bu noktadan sonra hem sen hem de biz yıpranmayalım, yolları ayırmak en doğrusu" şeklinde yaklaşım gösterdiği kaydedildi. Yanal'ın bu öneriye olumlu yaklaştığı ve fesih şartlarının görüşüldüğü belirtildi.

BeIN Sports'un verdiği bilgilere göre Bordo-mavililerin teknik direktörlük için Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı, Göztepe'nin çalıştırıcısı Tamer Tuna'yi ve şu anda takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay'ı listede bulundurduğu dile getirildi.