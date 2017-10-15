Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alındı. Evinde Akhisarspor'a karşı aldığı 6-1'lik yenilgi sonrasında tepkileri üzerine çeken deneyimli teknik adamın Trabzonspor ile yolları ayırdığı ifade edildi.
Muharrem Usta'nın yurt dışında olduğu kaydedilirken yöneticilerin, "Hocam gelinen bu noktadan sonra hem sen hem de biz yıpranmayalım, yolları ayırmak en doğrusu" şeklinde yaklaşım gösterdiği kaydedildi. Yanal'ın bu öneriye olumlu yaklaştığı ve fesih şartlarının görüşüldüğü belirtildi.
BeIN Sports'un verdiği bilgilere göre Bordo-mavililerin teknik direktörlük için Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı, Göztepe'nin çalıştırıcısı Tamer Tuna'yi ve şu anda takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay'ı listede bulundurduğu dile getirildi.
Akhisar'dan Trabzonspor'a tarihi fark!Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Trabzonspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu. Bordo-mavililer, ilk 8 haftalar itibariyle 21 golle tarihinde en çok kalesinde gol gördüğü sezonu yaşıyor. Trabzon'da oynanan mücadelede ev sahibi Trabzonspor'un golünü 50. dakikada Abdülkadir Ömür atarken konuk ekip Teleset Mobilya Akhisarspor'a tarihi galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serginho, 39. dakikada kendi kalesine Mustafa Akbaş, 45. dakikad aLarsson, 53. dakikada penaltıdan ve 64. dakikalarda Paulo Henrique kaydetti. Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor puanını 16'ya yükseltip ligde üçüncü sıraya yükselirken Trabzonspor 9 puanda kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ersun Yanal,