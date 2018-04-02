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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
02.04.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Trabzonspor düşüşte!

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Trabzonspor düşüşte!

SPOR Toto Süper Ligin 27nci haftasında deplasmanda Galatasaraya 2-1 mağlup olan Trabzonspor, ligde çıktığı son 11 maçta yalnızca 3 galibiyet elde edebildi.

Ligin 9uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla göreve başlayan Rıza Çalımbay ile ilk maçını kaybeden, 10uncu haftada Galatasarayı mağlup edip, 11inci haftada da Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, sonraki 5 maçından galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmişti. Bu 5 maçlık galibiyet serisinin ardından duraklama dönemine giren bordo-mavililer, söz konusu periyotta oynadığı 11 maçta ise 3er galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik aldı. Trabzonspor bu 11 maçta hanesine 14 puan yazdırırken, Avrupa kupalarına katılma hedefinden de uzaklaştı.

DEPLASMANDA YENİLMEZLİK SERİSİ DE SONA ERDİ

Bordo-mavililerde Galatasaray karşısında alınan 2-1lik mağlubiyet ile deplasmandaki 8 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Galatasaray maçının öncesinde en son 9uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspora mağlup olan Trabzonspor, sonraki 8 dış saha maçında 4er galibiyet ve beraberlik almıştı.

Trabzonspor düşüşte


YEREL GAZETELERDEN HÜSRAN YORUMU

Yerel gazeteler, Süper Ligin 27nci haftasında Trabzonsporun deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1lik mağlubiyeti hüsran olarak yorumladı.

Taka gazetesi, İstanbulda hüsran, Zafer umuduyla Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, hayal kırıklığı yaşattı ifadelerini kullandı.

Günebakış gazetesi, Hüsran!, Kendin ettin, kendin buldun. Trabzonspor, hatalarının faturasını Galatasaraya boyun eğerek ödedi yorumunu yaptı.

Karadeniz gazetesi, Ruh gitti adı kaldı, Koskoca Trabzonsporu ne hallere düşürdünüz başlıklarını kullandı.

Sonnokta gazetesi, Arıza belli!, Çalımbayın hatalarına futbolcular da eşlik edince yenilgi kaçınılmaz oldu ifadelerine yer verdi.

Kuzey Ekspres gazetesi ise Korkaklar kazanamaz! başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.

TAKIMA TEK GÜN İZİN

Bu arada, Trabzonsporda Galatasaray maçının ardından takıma tek gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 17.00da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak ligin 28inci haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.






Trabzonspor düşüşte

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