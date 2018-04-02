Trabzonspor düşüşte!
SPOR Toto Süper Ligin 27nci haftasında deplasmanda Galatasaraya 2-1 mağlup olan Trabzonspor, ligde çıktığı son 11 maçta yalnızca 3 galibiyet elde edebildi.
Ligin 9uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla göreve başlayan Rıza Çalımbay ile ilk maçını kaybeden, 10uncu haftada Galatasarayı mağlup edip, 11inci haftada da Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, sonraki 5 maçından galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmişti. Bu 5 maçlık galibiyet serisinin ardından duraklama dönemine giren bordo-mavililer, söz konusu periyotta oynadığı 11 maçta ise 3er galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik aldı. Trabzonspor bu 11 maçta hanesine 14 puan yazdırırken, Avrupa kupalarına katılma hedefinden de uzaklaştı.
DEPLASMANDA YENİLMEZLİK SERİSİ DE SONA ERDİ
Bordo-mavililerde Galatasaray karşısında alınan 2-1lik mağlubiyet ile deplasmandaki 8 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Galatasaray maçının öncesinde en son 9uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspora mağlup olan Trabzonspor, sonraki 8 dış saha maçında 4er galibiyet ve beraberlik almıştı.
YEREL GAZETELERDEN HÜSRAN YORUMU
Yerel gazeteler, Süper Ligin 27nci haftasında Trabzonsporun deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1lik mağlubiyeti hüsran olarak yorumladı.
Taka gazetesi, İstanbulda hüsran, Zafer umuduyla Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, hayal kırıklığı yaşattı ifadelerini kullandı.
Günebakış gazetesi, Hüsran!, Kendin ettin, kendin buldun. Trabzonspor, hatalarının faturasını Galatasaraya boyun eğerek ödedi yorumunu yaptı.
Karadeniz gazetesi, Ruh gitti adı kaldı, Koskoca Trabzonsporu ne hallere düşürdünüz başlıklarını kullandı.
Sonnokta gazetesi, Arıza belli!, Çalımbayın hatalarına futbolcular da eşlik edince yenilgi kaçınılmaz oldu ifadelerine yer verdi.
Kuzey Ekspres gazetesi ise Korkaklar kazanamaz! başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.
TAKIMA TEK GÜN İZİN
Bu arada, Trabzonsporda Galatasaray maçının ardından takıma tek gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 17.00da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak ligin 28inci haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
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