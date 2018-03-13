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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Trabzonspor, deplasmanda kaybetmiyor
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Futbol
DHA
13.03.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Trabzonspor, deplasmanda kaybetmiyor

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Trabzonspor, deplasmanda kaybetmiyor

Süper Lig’de 25’inci haftasının kapanış mücadelesinde deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, üst üste 8’inci deplasman maçından da puan çıkarmayı başardı, dış sahada en çok toplayan 4’üncü takım oldu.

 

Spor Toto Süper Lig’de 39 puanla 6’ncı sırada yer alan ve ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 10 galibiyet, 9 beraberlik ile 6 yenilgi alan Trabzonspor, son 8 deplasman maçını da mağlup olmadan tamamladı. Bu sezon ligde 6 mağlubiyeti bulunan ve bunların 4’ünü iç sahada alan bordo-mavililer, deplasmanda sadece iki kez kaybetti. Ligde en son 9’uncu haftada Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından puansız ayrılan Trabzonspor, sonraki 8 deplasman maçında 4’er galibiyet ve beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

İÇ SAHADA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Deplasmanda oynadığı son iki maçında Aytemiz Alanyaspor’u 2-1, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, evinde oynadığı son iki karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Söz konusu maçlarda Medipol Başakşehir’e 1-0 ve Beşiktaş’a 2-0 kaybeden Trabzonspor, toplamda iç sahada oynadığı son 4 maçta 2’şer beraberlik ve mağlubiyet aldı, 3 puan çıkaramadı. Ayrıca 2018 yılında ligde oynadığı 8 maçta 10 puan toplayabilen bordo-mavililer, evinde 2, deplasmanda ise 8 puanı hanesine yazdırabildi.

DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 4’ÜNCÜ TAKIM
Trabzonspor, ligin 25’inci haftası itibariyle de deplasmanda en çok puan toplayan 4’üncü takım konumunda yer aldı. Fenerbahçe 23 puan ile bu alanda zirvede yer alırken, 21 puanlı Medipol Başakşehir ile 20 puanlı Beşiktaş’ı, 19 puanla Trabzonspor takip etti. Lider Galatasaray dış sahada 16 puan toplarken, ligde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor ise 2 puanla deplasmanda en az puan kazanan takım oldu.

N’DOYE 11 HAFTALIK GOL ÖZLEMİNE SON VERDİ
Trabzonspor’un ligin 25’inci haftasında 3-1 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında 1 gol kaydeden forvet oyuncusu Dame N’Doye, 11 hafta sonra golle buluştu. Bundan önce en son ligin 14’üncü haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol kaydeden Senegalli futbolcu, uzun sürenin ardından golle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. N’Doye bu sezon ligde 17 maçta 974 dakika süre aldı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

YEREL GAZETELERDEN ‘AKHİSAR DOPİNGİ’ YORUMU
Yerel gazeteler, Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor’dan övgü ile bahsetti, yönetimin aldığı kongre kararının ise doping etkisi yarattığına dikkat çekti. Karadeniz Gazetesi, “Çok güzel hareketler bunlar”, “Yönetimin kongre kararı adeta doping etkisi yaptı. Trabzon, Akhisar’a patladı” ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi, “İlaç gibi”, “Krizdeki Trabzonspor, Akhisar ile hesabı kapatıp hayata döndü” yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, “Akhisar’da Fırtına koptu!”, “Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Trabzonspor’da Akhisar galibiyeti biraz olsun yüzleri güldürdü” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “3 puan 3 golle geldi”, “Kayıp Trabzon, Akhisar’da ortaya çıktı” ifadelerine yer verdi.

TAKIMA TEK GÜN İZİN
Trabzonspor’da Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından takıma 1 gün izin verildi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 26’ncı haftasıdna sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkalarına başlayacak.

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