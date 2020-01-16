Trabzonspor Denizlispor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan mücadelenin ilk ayağına çıkacak olan Trabzonspor ve Denizlispor, bu maçtan alacakları sonuca göre bir sonraki maça avantajla çıkacak. Peki, Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenir? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Denizlispor'u ağırlayacak. 16 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

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"Trabzonspor-Denizlispor" maçında ilk düdük çaldığı andan itibaren, Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayabilirsin.

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Canlı Bahis için anahtar istatistikler şu şekilde...

- Trabzonspor’un geçtiğimiz aralık ayında çıktığı 8 maçın 5’i 2.5 gol üzeri tamamlanmıştı.

- Denizlispor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Trabzonspor’un ligdeki son 4 maçında ilk yarı gol oldu.

- Denizlispor’un son 7 maçı karşılıklı golle tamamlandı.

ONAZİ DENİZLİSPOR'DA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Ogenyi Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." görüşlerine yer verdi.



Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Onazi'nin takımın Trabzonspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'dan 2016 yılında 4 yıllığına bordo-mavili ekibe transfer olan Onazi, Trabzonspor formasını giydiği 79 resmi maçta 7 gol atmıştı.

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