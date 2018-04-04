Trabzonspor Denetleme Kurulu denetleme raporu’nu açıkladı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde beraberinde Denetleme Kurulu üyeleri İsmet Keskin, Salih Aladağ, Osman Cora ve Ekrem Kuleyin ile birlikte basının karşısına geçen Trabzonspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetleme Kurulu Raporu’nu okudu.



Ören, Trabzonspor Kulübü’nün 1 Kasım 2017-28 Şubat 2018 dönemine ait tüm defterler, belge ve kayıtların incelendiğini ve bu doğrultuda bir rapor hazırlandığını kaydetti. Ören, “28 Şubat tarihi itibariyle üyesi sayısı 26 bin 511 bin kişi olup, 1 Ocak-28 Şubat 2018 tarihleri arasında 65 yeni üye kaydı yapılmıştır. Aynı dönem içerisinde istifa eden veya üyelikten çıkartılan olmamıştır. Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerinde 28 Şubat 2018 tarihi itibariyle idari personel 227, A Takım teknik kadro 13, 1461 teknik kadro 5, altyapı teknik kadro 26, amatör branşlar teknik kadrosu 12 olmak üzere 283 personel çalışmaktadır. Bir önceki raporumuza göre personel sayısı 12 kişi artmıştır. Bu rakam içerisinde profesyonel futbol takım oyuncuları ve diğer amatör branş sporcuları dahil değildir” diye konuştu.



Ören, kulübün devam eden hukuki davaları ile ilgili olarak ise, “Hukuk Dava Dosyaları 42, FIFA ve CAS Dosyaları 14, TFF UCK Dosyaları 12 ve borçlardan kaynaklanan İcra Takip Dosyası 82 olmak üzere 150 dosya bulunmaktadır” dedi.



"Borçlar toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin 156 TL"



Trabzonspor Kulübü’nün 1 Kasım 2017-28 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam gelirlerinin 138 milyon 681 bin 585 TL olduğunu kaydeden Ören, “Toplam giderlerinin 141 milyon 446 bin 985 TL olduğu inceleme sonucu tespit edilmiştir. 28 Şubat tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredi borçları 119 milyon 489 bin 621 TL, uzun vadeli banka kredi borçları da 395 milyon 141 bin 470 TL’dir. Kısa vadeli borçların toplamı 551 milyon 95 bin 909 TL, uzun vadeli borçlar toplamı 487 milyon 423 bin 247 TL olmak üzere borçlar toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin 156 TL’dir. Kısa vadeli mevcutlar olan 197 milyon 459 bin 539 TL çıkartıldığında net toplam borç miktarı 841 milyon 59 bin 539 TL’dir” açıklamasında bulundu.



Bir gazetecinin, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın yönetimi zamanında yapılan borcu kendi yönetiminin ödeyeceği yönündeki açıklaması ile ilgili sorusuna Ören, “Muharrem Usta sunumlarla birlikte Euro üzerinden bir rakam verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkçe konuşulur, hesaplar TL üzerinden yapılır. Bizim söyleyeceğimiz budur” cevabını verdi.



Kulübe ait kredi kartı kullanımında usulsüzlük iddiaları ile soruya ise Ören, “Hafızamda net kalmıştır. Sadri Şener’in döneminde temsil giderleri içerisinde bir yıllık harcama 700 bin TL idi. Bu kart ile harcanmış olabilir” şeklinde konuştu.



Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu tarafından kulübün mali durumu ile ilgili kendilerine herhangi bir bilgi edinme teklifi gelmediğini vurgulayan Ören, “Görüşme talebi olmadı. Bilgi edinme teklifi gelmedi. Yeni yönetim bizden bir şey isterse sunarız. Aday olanı bilgi vermek doğaldır ama adaydan teklif gelmedikçe biz kapı çalarak size bilgi vermeye geldik diye sormak bir denetleme kurulunun görevi olacağını tahmin etmiyorum” diye konuştu.