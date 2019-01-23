Trabzonspor çeyrek finale uzandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok'a konuk oldu. Mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazanarak son 8'e uzandı. Karadeniz temsilcisi ilk ayak maçını 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor'un gollerini Filip Novak ile Abdulkadir Parmak (2) kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü 34'te Beleck'ten geldi. Lige yüzünü çeviren Trabzonspor, 27 Ocak Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak.
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Hüseyin Göçek , Alpaslan Dedeş , Erdem Bayık
BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla - Cüneyt , Nizamettin (Dk. 72 Furkan ) (Dk. 77 Celal ), Mehmet , Sedat , Okan , A’beka (Dk. 84 Rahmi ), Glumac , Doğa , Cumali , Beleck
TRABZONSPOR: Uğurcan - Kamil , Hüseyin , Toure , Hasan , Ekuban (Dk. 78 Martinez ), Abdulkadir , Berkay (Dk. 74 Nwakaeme ), Novak , Ibanez , Yusuf (Dk. 84 Ali )
SARI KARTLAR: Doğa İşeri, Muhammed (Balıkesirspor Baltok)
GOLLER: Dk. 32 Novak, Dk. 59 ve Dk. 87 Abdulkadir (Trabzonspor) - Dk. 34 Beleck (Balıkesirspor Baltok)
MAÇTAN DAKİKALAR
16’ncı dakikada Trabzonspor oyuncusu İbanez ceza yayı üzerindeki şutunda top az farkla direğin üzerinden auta gitti.
21’inci dakikada Trabzonspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf geçti. Yusuf'un şutunda top 90'dan oyun alanına geri döndü.
32’nci dakikada kazanılan kornerde ön direkteki Hüseyin topu arka direğe aşırdı. Novak'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
34’üncü dakikada skora denge geldi. Sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında Mehmet'in ortasında Beleck'in kafa vuruşunda toğ ağlarla buluştu: 1-1.
59’uncu dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunda top direkten döndü. Sonrasında topu önünde bulan Ibanez'in ortasında Abdülkadir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
87'nci Abdülkadir maçın skorun belirledi. Ibanez'in ortasında Abdülkadir'in vuruşunda top ağlara gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.
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