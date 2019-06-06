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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.06.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Trabzonspor camiası bayramlaştı

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Trabzonspor camiası bayramlaştı

Trabzonspor camiası, düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

 Törende, kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman ve takıma başarı dileklerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, "İmzaları halletmişsiniz. Düşmanları çatlattınız" dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma törenine; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar, Muhammet Balta, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Büyükaydın, eski yöneticiler, futbolcular, taraftarlar ile camianın önde gelen isimleri katıldı. Törende bordo mavili taraftarlar, futbolcular ve yöneticilerle bir araya geldi, bayramlaşarak sık sık fotoğraf çekildi.

AĞAOĞLU: ÖNÜMÜZDE ÇOK ZOR BİR SÜREÇ VAR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, törene katılan bakanlar Albayrak ve Erdem'e, isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı yeni sezon formalarını hediye etti. Burada bir konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bir bayram günü daha hep birlikte buradayız. Geçen sene sizlerden aldığımız destekle hepinizin malumu ortada. Önümüzde çok zor bir süreç var. Bu süreçte sizlerin desteğiyle, sizlerin bize vermiş olduğu güçle omuz omuza ve yan yana çok daha kolay tutunabileceğimizi düşünüyoruz. İçimizde bunları taşıyoruz" dedi.
BAKAN TURHAN'DAN ŞAMPİYONLUK TEMENNİSİ
Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da, "Trabzonsporumuz bizim ülkemizin medarı iftiharı. Sadece Trabzon’un takımı değil. Ülkenin her köşesinde, dünyanın her yerinde taraftarı olan büyük bir kulüptür. İnşallah bu kulüp bu taraftara en yakın zamanda bir şampiyonluk ikram edecektir" diyerek camiaya başarılar diledi.
BAKAN ALBAYRAK: DÜŞMANLARI ÇATLATTINIZ
Kendisiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman ve takıma başarı dileklerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "İmzaları halletmişsiniz. Düşmanları çatlattınız" dedi.

Trabzonspor’un yönetimine, hocasına ve oyuncularına karşı teveccüh olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Ailemle bayramlaşmak için memlekete geldim. Öğrendik ki Trabzonsporumuzun da bayramlaşması bugünmüş. Trabzonspor’a bir uğrayarak yönetimle, taraftarlarımızla, hemşehrilerimizle bayramlaşmadan olmaz dedik. Bu güzel, samimi atmosferden dolayı teşekkür ediyorum, Trabzonspor, Trabzonumuz için çok önemli. Bu manada özellikle ben bu yıl Trabzonsporumuzun ortaya koyduğu performanstan dolayı sadece Trabzonlular için değil ben nereye gidersem gideyim her gördüğüm şehirdeki insanlarda takımların taraftarlarından Trabzonsporumuzun yönetimine, hocasına ve oyuncularına karşı müthiş bir teveccüh var. Bu resmi ortaya koyuyor ki hakikaten bu yıl Trabzonspor yönetimiyle, hocasıyla, oyuncularıyla çok müstesna kişiliğiyle, karakteriyle has Trabzonsporluluk ruhunu sadece Trabzon’da değil tüm Türkiye’de layıkıyla temsil etmiş" diye konuştu.

'BU YIL ÖNEMLİ BİR YIL'
Trabzonspor'u zirvede görmeyi arzuladıklarını da kaydeden Bakan Albayrak, "Bu yıl önemli bir yıl. Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu bu performansı bir üst noktaya taşıyarak inşallah taraftarı olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüzü bu sene inşallah en tepede görmek temenni ve duamız. Sayın başkanın şansında tüm yönetime, teknik ekibe, futbolculara, taraftara büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik muhabbet duygusu içersinde Trabzonsporumuzun Türkiye’de ve dünya çapında bir marka noktasında çok başarılı bir sezon geçirir inşallah şampiyonluk yolunda önemli bir başarı ortaya koyar. Bizim temenni ve duamız bu yönde" ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından, bordo mavili camia, bayramlaşma töreninde bir araya gelerek bayramlaştı

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