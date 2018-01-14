« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Trabzonspor büyük oynuyor... Her şey Loic Remy için!

Trabzonspor büyük oynuyor... Her şey Loic Remy için!

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Fransız Loic Remy geldi. Bordo-mavili kulübün, yıldız futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme için yaptığı teklif dudak uçuklattı!

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.Golcü bir kanat oyuncusu arayan teknik direktör Rıza Çalımbay’a menajerler tarafından Loic Remy isminin önerildiği ve Çalımbay’ın da bu isim için hemen şartları öğrendiği kaydedildi. Daha sonra başkan Muharrem Usta ile görüşen Çalımbay’ın, gelişmeleri Usta’ya ilettiği ve alınması yönünde rapor verdiği bildirildi.

Başkan Usta’nın da hem Loic Remy hem de oyuncunun Türkiye yetkisini elinde bulunduran menajeri ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bonservisi için Las Palmas’tan alacaklarını bırakacak alacak olan Remy’nin Trabzonspor’dan yıllığı 1.9 milyon Euro’dan 2.5 yıllık sözleşme istediği, bunun üzerine de Trabzonspor’un detaylı bir teklif sunduğu öğrenildi.

MÜTHİŞ SÖZLEŞME
Trabzonspor’un Remy için 1.5 yıllık sözleşme karşılığında verdiği teklif dudak uçuklattı. Toplam 1.5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra; Remy’e Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 150 Bin Euro, içerdeki maçlarda galibiyet pirimi 7 bin Euro, deplasman galibiyet pirimi 10 bin Euro, beraberlik pirimi 2 bin 500 Euro, ev, araba, sezon sonuna kadar 15 gole katkı yapması (gol veya asist) durumunda 100 bin Euro bonus verileceği de teklif kağıdına yazıldı. Trabzonspor’un yaptığı bu teklif karşısında Remy’nin ayrıca bonservisi olmadığı için 350 bin Euro imza parası istediği belirtildi. (Habertürk)

Anadolu KulüpleriTransfer Haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ