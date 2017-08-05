Trabzonspor Burak Yılmaz'la yarın imzalıyor

2017-18 sezonu öncesi şuana kadar kadrosuna Teho Bongonda, Juraj Kucka ile Kamil Ahmet Çörekçi’yi katan ve Burak Yılmaz ile de transfer görüşmelerine başlandığını duyuran bordo mavililerin, tecrübeli forvet oyuncusu için yarın Trabzon’da imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Gece geç saatlerde Trabzon’a geldiği bildirilen Burak’ın 3 yıllık sözleşmeye imza atarak, takımla birlikte çalışmalara katılması da bekleniyor.

BU SEZON 4’ÜNCÜ TRANSFER

Yerinde transfer yapmayı hedefleyen Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz ile de sözleşme imzalayarak yeni sezon öncesi 4’üncü transferini gerçekleştirmeyi planlıyor. Orta saha ve savunma hattına da birer takviye yaparak transfer çalışmalarını tamamlamak isteyen bordo mavililerin, bu noktada öncelik verdiği Serdar Taşçı ile Moussa Sissoko için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.

TARAFTARLARDAN SISSOKO’YA ‘GEL’ ÇAĞRISI

Bu arada, Trabzonspor’un transfer gündeminde yer alan Tottenhamlı orta saha oyuncusu Moussa Sissoko’ya bordo mavili taraftarlar ‘bize gel’ çağrısı yaptı. Futbolcunun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların altına çok sayıda taraftar yorum bırakarak, oyuncuyu Trabzonspor’a davet etti.

TAKIM TOPLANIYOR

2 Ağustos kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Deportivo Alaves ile oynanan dostluk maçının ardından 3 günlük izine çıkan Trabzonspor’da izin de sona eriyor. Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak olan bordo mavililer, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.



