Trabzonspor Burak Yılmaz için teklif bekliyor
Siyah beyazlılar ile ismi anılan Burak konusunda kulüpler arasında henüz bir görüşme gerçekleşmedi. Bordo mavili yönetim, uygun teklif gelmesi halinde yıldız oyuncuyu hemen bırakmak istiyor.
Trabzonspor ile sorunlu bir dönem yaşayan ve Beşiktaş’a transferi gündemde olan Burak Yılmaz konusunda beklenen adımlar atılmış değil. Bordo mavili yönetim, bırakmayı planladığı oyuncusu için Beşiktaş veya başka bir talipli ile görüşmeye hazır olarak bekliyor. Trabzonspor cephesi, Burak ile birlikteliğin bundan sonra kimseye yarar sağlamayacağını düşünürken, Beşiktaş transfer için bir resmi teklifi henüz sunmadı.
Bordo mavililer, uygun bir teklif yapılması halinde masaya oturacaklarını dile getirirken, kadro dışı bıraktıkları oyuncunun transferinin bir an önce gerçekleşmesini istiyor.
BURAK DA İSTİYOR
Burak Yılmaz’ın kendisi de Trabzon’dan ayrılmaya kararlı. İstanbul’da oynamak isteyen Burak’ın, kendisiyle en ciddi olarak ilgilenen Beşiktaş’a yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. Yıldız oyuncu daha önce 2006-2008 yılları arasında siyah beyazlı formayı terletmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle