Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. İşte karşılaşmaya dair son detaylar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra kazanamadı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçını kazanıp 3 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşayabilmenin mücadelesini verecek.
- Trabzonspor'da 4 eksik
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Bordo-mavili ekipte geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge'nin ise Beşiktaş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
Karadeniz temsilcisinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede bütün biletlerin tükendiği kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle