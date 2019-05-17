Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 128. randevu
Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 127 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 175 golüne, bordo-mavililer 137 golle karşılık verdi.
Beşiktaş son 14 maçta bir kez yenildi
Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 14 maçta sadece bir kez mağlup oldu.
İki takım arasındaki son 14 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Trabzonspor söz konusu dönemdeki tek galibiyetini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da 2-1'lik skorla alırken, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı.
Ligde de Beşiktaş önde
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan 91 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ligde Beşiktaş'ın attığı 130 gole, Trabzonspor 99 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.
Trabzon'daki lig maçları
Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.
42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 2'si Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.
Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.
Trabzonspor evinde son 6 maçı kazanamadı
Trabzonspor, evinde yaptığı son 6 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi, son 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Sahasında son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 6 müsabakadan 4'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.
Farklı skorlar
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.
Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
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