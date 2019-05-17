Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 128. randevu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 128. randevu
GeriFutbol Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 128. randevu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
17.05.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 128. randevu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 128. randevu

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 127 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 175 golüne, bordo-mavililer 137 golle karşılık verdi.

Beşiktaş son 14 maçta bir kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 14 maçta sadece bir kez mağlup oldu.
İki takım arasındaki son 14 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Trabzonspor söz konusu dönemdeki tek galibiyetini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da 2-1'lik skorla alırken, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı.

Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan 91 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ligde Beşiktaş'ın attığı 130 gole, Trabzonspor 99 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 2'si Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.
Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

Trabzonspor evinde son 6 maçı kazanamadı

Trabzonspor, evinde yaptığı son 6 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi, son 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Sahasında son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 6 müsabakadan 4'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 128. randevu

Avcı ile Terim 5. kez...

Erzurumspor iki eksikle çalıştı

Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler