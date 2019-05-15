Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Platinum B: 400 TL
Platinum A/C: 350 TL
VIP Gold: 250 TL
VIP Silver: 200 TL
Kategori 1: 85 TL
Kategori 2: 75 TL
Kategori 3: 70 TL
Kategori 4: 60 TL
Kategori 5: 50 TL
Kategori 6: 35 TL
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