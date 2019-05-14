Trabzonspor-Beşiktaş maçına doğru
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça ilişkin alınacak tedbirler değerlendirildi.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, valilikte gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve ile kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Vali Ustaoğlu, kentte hafta sonu yapılacak karşılaşmanın dostluk ve kardeşlik içerisinde Trabzon'a yakışan bir güzellikte geçeceğine inandığını ifade etti.
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