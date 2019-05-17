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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.05.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler

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Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 62 puan toplayan siyah-beyazlı takım, üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş, yarınki karşılaşmada rakibine mağlup olmazsa ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek.
Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor'u yenerse, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından çıkacak olası bir beraberlik halinde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyacak.

İki takım sezonun ilk yarısında Vodafone Park'taki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

- Burak Yılmaz eski takımına karşı

İki takım arasındaki karşılaşma Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyacak.

Burak, siyah-beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor'a karşı gol arayacak.

Sezon başında Trabzonspor kadrosunda yer alan ve 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor filelerini havalandırarak Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki suskunluğunu da sonlandırmaya çalışacak.

- Medel takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında oynayamayan Gary Medel, hafta içinde takıma dahil oldu.

Galatasaray maçında sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve takımdan ayrı koşular yapan Gökhan Gönül'ün yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

- 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens yarın kart görürse, sezonun son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Henüz takıma dahil olmayan Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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