Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 129. randevu.. İki takım arasındaki 46 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 53, Trabzonspor'un 44 galibiyeti bulunuyor. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi. Ligde yapılan 92 maçta Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı. Trabzonspor, Beşiktaş ile yaptığı son 15 lig maçından sadece ikisini kazanabildi. Taraflar ligde Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.
Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1'lik skorla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde de Beşiktaş önde
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.
Trabzon'daki lig maçları
Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 3'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 62, Beşiktaş ise 56 gol attı.
Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.
Trabzonspor evinde son 7 maçta tek galibiyet
Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon'da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.
İstatistikler
Trabzonspor ve Beşiktaş, Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 92 maçta Beşiktaş'ın rakibine 36-33'lük üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan son 15 lig maçında Beşiktaş sadece iki kez mağlup oldu, ancak iki takımın son maçında kazanan taraf Trabzonspor'du. İç sahada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son üç maçı kazanan Trabzonspor, 2010'dan bu yana derbilerde art arda dört galibiyet elde edemedi. Trabzonspor'u derbilerde deplasmanda mağlup eden son takım Beşiktaş'tı. Süper Lig'deki son 16 derbi maçının 15'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, bu süreçteki 14 maçta kalesini gole kapatamadı.
Beşiktaş, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile altıncı haftalarda oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabildi. İç sahadaki son yedi Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Mart 2013-Ocak 2014 arasındaki 15 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor. Beşiktaş, 2004/05 sezonundan bu yana ilk beş haftalar itibarıyla Süper Lig'de en az puan topladığı ve en fazla gol yediği sezonu yaşıyor.
Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki lig maçlarında atılan son 18 golün 15'i maçların ikinci yarılarında gelirken, bu gollerin sekizi maçların 70. dakikalarından sonra atıldı.
Bu sezon Beşiktaş maçlarında izlediğimiz 15 golün 11'i, ikinci devrelerin ilk ve son 15 dakikalarında geldi.
Süper Lig'de sekiz maçtır Trabzonspor'a yenilmeyen Abdullah Avcı, rakibine en son Şubat 2015'te mağlup olmuştu. 2019 takvim yılı içinde Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu Adem Ljajic. Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana ligin en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Filip Novak , Beşiktaş ile karşılaştığı son maçta da fileleri havalandırmayı başarmıştı.
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