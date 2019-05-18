Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 128. mücadele

Spor Toto Süper Lig'de son hafta öncesi karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda çetin bir mücadele verecek. Liderlik mücadelesi veren rakiplerinin son haftalarda beraberlik yaşaması halinde şampiyonluk şansını sürdürecek olan Beşiktaş, en iyi 11'i ile sahaya çıkacak. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı detaylar

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmaya Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yardımcılık yapacak.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 127 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Siyah-beyazlıların 175 golüne, bordo-mavililer 137 golle karşılık verdi.



BEŞİKTAŞ SON 14 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ



Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 14 maçta sadece bir kez mağlup oldu.



İki takım arasındaki son 14 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor söz konusu dönemdeki tek galibiyetini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da 2-1'lik skorla alırken, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı.



LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.



Geride kalan 91 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Ligde Beşiktaş'ın attığı 130 gole, Trabzonspor 99 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.



TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI



Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.



İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.



42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 2'si Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.



Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.



Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.



TRABZONSPOR EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANAMADI



Trabzonspor, evinde yaptığı son 6 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi, son 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.



Sahasında son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 6 müsabakadan 4'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



FARKLI SKORLAR



Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.



Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.



Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

BORDO-MAVİLİ KULÜP, BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TARAFTARINA MEŞALE VE KÖTÜ TEZAHÜRAT KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU



Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de bugün sahasında Beşiktaş ile yapacakları maç öncesinde taraftarını uyardı.



Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA talimatları gereğince statlarda meşale yakmanın, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmanın, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmanın, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmanın kesinlikle yasak olduğu belirtildi.



Kulübün daha önce oynanan maçlarda taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle ciddi oranda ceza ödediğine işaret edilen açıklamada, "Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, karşılaşma için toplu taşıma kullanmaya ve erken saatte gelmeye özen gösterilmesi gerektiği aktarılarak, güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine de uyulması istendi.



Taraftarların stadyum çevresinde özel ve resmi güvenlik güçlerinin trafik yönlendirmelerine uymasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz." denildi.