Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Trabzonspor, Süper Ligin 24üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz ile Castillonun katılmadığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 11.00de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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