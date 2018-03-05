Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de son 6 maçlık galibiyet özlemine Aytemiz Alanyasporuÿmağlup ederek son veren Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Beşiktaşı da yenerek yeni bir seri başlatmayı,zirve yarışına da yeniden ortak olmayı hedefliyor. Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyasporu mağlup ederek üst sıralar için yeniden umutlanan Trabzonspor, 24'üncü hafta mücadelesinde yarın yarıştaki rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı da kazanarak yeniden yarışa ortak olmaya çalışacak. Saat 20.00de Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı ise hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Özellikle deplasmanlarda kaybettiği puanlara rağmen iç saha galibiyetleri ile şampiyonluk yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş, son iki haftada rakiplerinin puan kaybetmesi ile zirve ile arasındaki puan farkını 3’e kadar indirmişti. Dün ise Medipol Başakşehir’in Göztepe’yi 2-0, Galatasaray’ın da Kardemir Karabükspor’u 7-0 yenmesinden sonra Siyah Beyazlıların zirve ile olan farkı 1 maç eksikle 6 puana çıktı. Beşiktaş, yarın akşam Trabzonspor’u yenerek puan fakını yeniden 3’e indirmek ve şampiyonluk iddiasını güçlü tutmak amacında olacak.

ZORLU SERİ TRABZONSPOR MAÇI İLE SÜRÜYOR

Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih’ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.

Beşiktaş’ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.

QUARESMA’NIN YERİNE LENS Mİ ADRİANO’MU?

Geçen haftaki Fenerbahçe maçına cezalı Talisca ve Pepe’den yoksun çıkan Beşiktaş, Trabzonspor karşısına da Quaresma’dan faydalanamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile hafta içi oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Portekizli yıldızın yokluğunda kimin oynayacağına maç günü karar verecek. Bu güne kadar Quaresma’nın ilk yedeği olarak sürekli Jeremain Lens’e görev veren tecrübeli hoca, Hollandalı oyuncunun formsuzluğu karşısında yeni arayışlara girebilir. Şenol Güneş’in Fenerbahçe maçından sonra büyük tepki çeken Lens’in yerine zaman zaman sol önde oynayan Adriano’ya Trabzonda yine aynı görevi vermesi ihtimaller dahilinde. Adriano’nun sol önde oynaması halinde defansın solu Caner’e emanet edilecek. Buradaki 2’nci ihtimal ise Adriano’nun arkada Caner’in önde oynaması seçeneği olacak.

Bu arada Şenol Güneş için zor bir seçim de takımın en formda isimlerinden biri olan Medel’i bu maçta stoperde mi yoksa orta sahada mı oynatacağı konusu olacak. Her iki mevkide de üstün bir oyun ortaya koyan Medel, stoperde başlarsa orta sahada Oğuzhan’a yer açılacak, Tosic ve Vida ise yedek bekleyecek. Eğer Medel orta sahada oynarsa bu kez Oğuzhan yedeğe geçip Vida ve Tosic’ten biri stoper oynayacak.

Tecrübeli teknik adamın forvet konusundaki tercihini ise yine Negredo’dan yana kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk Fenerbahçe maçında 2 asist yapan, 2’nci Fenerbahçe maçında da takımının ilk golünü atan İspanyol forvet son derece formda.

BEŞİKTAŞ’IN TRABZONSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL KADROSU; Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo şeklinde.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR AMA TRABZON’DA KAZANIYOR

Beşiktaş’ın bu sezon şampiyonluk yarışında zirveyi bir türlü ele geçirememesinin en büyük sebebi deplasman maçlarında kaybettiği puanlar oldu. 12 deplasman maçında sadece 4 kez kazanabilen Siyah Beyazlılar, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile deplasmanda 19 puan bıraktı. Deplasman maçlarında Aaytemiz Alanyaspor ve Göztepe serisinden bu yana üst üste 2 galibiyeti olmayan Kara Kartallar, son 6 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkartarak kötü bir istatistiğe imza attı.

Beşiktaş bu kötü istatistiğe rağmen Trabzon deplasmanlarında daha avantajlı görünüyor. Trabzonspor ile Trabzon’da oynadığı son üç maçı kazanan Siyah Beyazlılar, son yıllarda rakibine Trabzon’da kurduğu üstünlüğün avantajına güveniyor.

YİNE TEHLİKE! 4 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Son iki haftada cezalı futbolculardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesinde de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah Beyazlı takımda Adriano, Oğuzhan, Medel ve Tolgay Arslan Trabzonspor karşısına 3’er sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 25’inci haftada Vodafone Park’ta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Bilindiği gibi Pepe ve Talisca, Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düşmüş ve Fenerbahçe derbisinde yer alamamıştı. Ricardo Quaresma da hafta içinde oynanan 2’nci Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı olduğu için Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.



"BÜYÜK" MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.



ÇALIMBAY'IN "BÜYÜK" MAÇLARDAKİ KARNESİ

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak.

11'DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Bu arada Trabzonsporda sakatlıkları devam eden Esteban, Mustafa Akbaş ve Castillonun yanı sıra kart cezalısı olan Burak Yılmaz ise zorlu mücadeledeÿforma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbayın, Beşiktaş karşısında son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçındaki 11inde değişiklikler yapması da bekleniyor. Çalımbayın kart cezası bulunan Burakın yerine forvette NDoyea, yine hücum hattında Olcayın yerine Yusufa, savunmada ise Uğurun yerine ise Hubocana görev verebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İLE 90'INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 90ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonsporun 32, Beşiktaşın 35 galibiyeti bulunuyor. 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 96 gol atarken, kalesinde de 126 gol gördü.

ÇALIMBAYLA DERBİ KAYBETMEDİ

Öte yandan Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbayın göreve gelmesinin ardından ezeli rakiplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda da kaybetmedi. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Çalımbay, Trabzonsporun başında futbolculuk döneminde takım kaptanlığını yaptığı, teknik direktörlük döneminde ise çalıştırdığı Beşiktaş’a karşı ilk kez sahaya çıkacak.

TRABZONSPORUN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- NDoye

SAKAT: Esteban, Mustafa, Castillo

CEZALI: Burak