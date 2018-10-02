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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
02.10.2018 - 20:25, Son Güncelleme:

Trabzonspor basketbolda ligden çekildi

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Trabzonspor basketbolda ligden çekildi

Trabzonspor Basketbol Kulübü, ekonomik sebepler nedeniyle Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

Trabzonspor Basketbol Takımı, maddi sorunlar nedeni ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildi.

Trabzonspor Kulübü, basketbol takımının maddi sorunlar nedeni ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Günlerdir herkesin beklediği, tahmin ettiği açıklamayı, sizlerle paylaşmaktan büyük üzüntü duymaktayız. Ne yazık ki, Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği olarak, 2018-2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer alamayacağız. Yılların birikimiyle oluşan ağır maddi yüklerin, küresel boyuttaki ekonomik krizin de etkisiyle, döviz kurlarındaki yükselişin neden olduğu sıkıntıları ne yazık ki aşamadık. Sponsor bulabilmek adına çalmadık kapı bırakmamamıza rağmen, kulübümüzün sorunlarını çözmeye yetecek kaynağı bir türlü oluşturamadık. Açıkçası, bu açıklamayı yapmak için son dakikaya kadar beklememizin tek sebebi de, geçen haftaya kadar hala arayışlarımızın sürmesiydi. Ancak tüm girişimlerimiz ve görüşmelerimiz olumsuz sonuçlanmıştır.

Kurulduğu günden bu yana kulübümüze hizmet eden herkese, bu vesileyle de olsa bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Sayısı yüzlere varan bir grup insan, gecesini gündüzüne katarak bordo-mavili renklerin, parke salonlarda layık olduğu şekilde temsil edilmesi için çalıştı ve çabaladı. Bu çabaların sonucunda unutulmaz finaller oynadık, coşku dolu galibiyetler elde ettik. Üzüldüğümüz, kızdığımız, hayal kırıklığına uğradığımız zamanlar da oldu, ama omuz omuza pes etmeden Trabzonspor Basketbol Kulübü’ne Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin bir parçası olarak tutmayı hep başardık. Sahada bükülmeyen bileğimizi ne yazık ki ekonomik sorunlar 'şimdilik' büktü. Ancak hala 'pes' demedik. Altyapı seviyesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ederek, Trabzonlu gençlerin basketbol sevdasına ev sahipliği yapma görevimizi sürdüreceğiz. Şartlar düzeldiğinde, bu kenti gururlandıran Trabzonspor, tekrar profesyonel liglerdeki yerini alacak.

Yaşanan sıkıntılı süreçte bize desteklerini her daim gösteren Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Basketbol Fedarasyon Ceo’su Ömer Onan’a tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ligden çekilme kararını alırken, öncelikle kulüp emekçilerimiz olmak üzere, basketbol ailesine olan maddi yükümlülüklerimizi de, ekonomik koşullarımız elverdiği ölçüde yerine getirmeye çalışacağımızın bilinmesini isteriz."

Trabzonspor Lig'den neden çekildi?

Trabzon Basketbol’da şu gelişmeler yaşanıyor...

* Geçen sezonun ortasında gelen ve takımı kümede tutmayı başaran koç Ozan Bulkaz, sözleşmesi olmasına rağmen görev yapamıyor.

* Takımda oyuncu yok. A takım seviyesi için 3 alt yapı oyuncusu bulunuyor.

* Personel maaşları 6 aydır ödenemiyor. Sponsorlar çekildi, FIBA’da tam 12 ayrı dosyadan borç ve transfer yasakları bulunuyor.

Hürriyet'ten Fatih Saboviç, Trabzonspor'un basketbol şubesini kapatma noktasına geldiğini 19 Eylül 2018 tarihinde duyurmuştu.

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