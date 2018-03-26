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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.03.2018 - 12:53, Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: ''Trabzonspor'u bitirdik''

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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: ''Trabzonspor'u bitirdik''

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından önceden hazırlanmış deklarasyon metinin, maçtan yarım saat sonra yayınlanarak istifaların gerçekleştiğini belirterek, "Filikaya atlayacaksınız güneşli günde atlayın. Karadeniz'in azgın sularının Trabzonspor'u paramparça etmekte olduğu gecede bu girişim nedir? Aslında bu girişim yönetime değil Trabzonspor'a yapıldı" dedi.

Başkan Muharrem Usta, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Genel kurul sürecinin Trabzonspor'un nezih, tarihine yakışır düzeyde, temelinde kalitenin olduğu, kara propagandanın olmadığı, doğrularla şekillenen, ahlaklı, karakterli, seviyeli bir süreç olmasını dileyen Usta, bir bilgi kirliliğinin yaşandığını ifade ederek, sinevizyon gösterisiyle bordo-mavili kulüpte son dönemde görev yapan başkanların ekonomik bilançolarının hakkında bilgiler verdi

"ALBAYRAK KUSURA BAKMASIN"

Nuri Albayrak'ı camia olarak ibra etmediklerini anlatan Muharrem Usta, şunları söyledi: "Bu ayıbın en ağır ayıp olduğunu, bu yapılanın tarihimizde nasıl bir iz bıraktığını dilerim herkes buradan bir daha görmüş olur da bundan sonrasına sadece Trabzonspor'un menfaatleri için bakabilmeyi ve kör gözleri aydınlatabilmeyi buradan görmüş oluruz. Trabzonspor camiası adına buradan sayın başkan Nuri Albayrak'tan herkes için söylüyorum. 'Lütfen kusura bakmayın sayın Albayrak, size yapılanlar hiç doğru olmadı ama biz camia olarak bunu yaptık.' Nuri Albayrak, döneminde Trabzonspor'un borcu 22 milyon Euro. 2008 yılından 2013 yılına geldiğimizde Sadri Şener'in başkanlığı döneminde borcumuz 75 milyon Euro oluyor. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulübü devraldığı dönemdeki borcu ise 75 milyon Euro'dan 156 milyon Euro'ya çıkıyor. Trabzonspor Kulübü'nün borçlanma seviyesine bakıldığında, eğer bu yönetim felsefesi böyle devam ediyor olsaydı, Trabzonspor'un bugünkü borcu 250 milyon Euro olurdu. Şu anda kara propaganda ile Trabzonspor'un borcu 1.3 katrilyon lafları dolaşılıyor. Her yerde borcun 1.3 katrilyon oldu denildiğini duydukça buna söyleyeceğim tek şey var, yazık arkadaşlar. Trabzonspor Kulübü'ne bu kara bilgilerle ki kulübümüz orada bir sonraki yönetim gelecek, biz, o, kimse, herhangi birisi gelecek, o bilgiler orada. Trabzonspor'a yazık günahtır."

"VİCDAN, AHLAK VARSA NE YAPACAKSINIZ KANUNU"

Usta, Türkiye'de bir spor yasasının çıkartılmaya çalışıldığını kaydederek, şöyle devam etti: "Gelen yöneticilerin mali sorumluluğu olsun yani aldıkları borcun üzerinde borç yaparlarsa ceplerinden ödesinler, yasanın özü bu. Kanun çıkmak zorunda değil. Sizde vicdan, ahlak, sorumluluk duygusu varsa, ne yapacaksınız kanunu. Genel kurulda borç Şubat ayı sonu itibariyle gelecek ama Mart ayı sonu itibariyle 156 milyon Euro ile devraldığımız borcu, o seviyenin daha altında yaklaşık 150 milyon Euro ile kapatacağız. Yani bu günün rakamlarıyla 750 milyon lira civarında. Trabzonspor'a aday olmak isteyenler dahil olmak kaydıyla konuştukları şeylere bakın. İşte size tüm Türkiye Cumhuriyeti huzurunda söylüyorum, bu kulüp bizim. İşte bu yönetim kurulu, böyle bir yönetim kuruludur. Trabzonspor'a zarar verecek hiçbir şeyin içinde olmadık, olmayacak ve tarihe de böyle geçecek."

"KASAYA 200 MİLYON TL KOYDUK"

Trabzonspor'un kasasına yaklaşık 200 milyon TL koyduklarını söyleyen Usta, şöyle devam etti: "Bunun önemli kısmı sponsorluklar, diğeri ihtiyaçlara istinaden. Çok önemli projeler yaptık. Gelir gider tablosuna bakıldığında transferlerle ilgili 25 milyon Euro açık verdik. Demek ki bu açıkları kapatmamız lazım. Biz bu açıkları benim dönemimde kimle yaptık. İlk dönem transfer komitesinin başında Nevzat Aydın vardı. Ona da yazdım. Dedim ki biz beraber kapatacağız bu borcu. Yarısı sana, yarısı bana. Öyle ben gittim, küstüm gitti, hadi bana eyvallah demek yok. Eskiler öyle olduğu için böyle oldu. Ama Nevzat Aydın 'başkan ben gittim' derse söz açıkları ben kapatacağım."

"BİRBİRİMİZİ YEMESEK 50-55 PUANDAYDIK"

Ligde 42 puanlarının bulunduğu anlatan Muharrem Usta, "Yaşadığımız inanılmaz şansızlıklar dahil olmak üzere 6-8 puan olsa, camia olarak geriye dönük içimize dönük kavgaların yüzde 50'si olmasa biz şu anda 50-55 puandaydık. Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor'u bitirdik" diye konuştu.

"YÖNETİMİME DARBE YAPILDI"

Usta, ligin ilk yarısında Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından yönetim kurulunda yaşanan istifalara da dikkat çekerek, şunları söyledi: "Ağır bir fırtınaya yakalandık, teknemiz batıyor, kurtulmaya çalışıyoruz. Adeta darbe gibi deklarasyonla filikaya birkaç kişi atlayıp çekip gidiyor. Ya ne oldu. Biz de vardık orda, bizi de iyi bir yere gidiyorsanız getirin. Allah aşkına bizi de kurtarın. Ne oldu o gece cenaze orada, ölüyoruz batıyoruz o gece. Önceden hazırlanmış deklarasyon metin, maçtan yarım saat sonra ekranlarda. Filikaya atlayacaksınız güneşli günde atlayın. Karadeniz'in azgın sularının Trabzonspor'u paramparça etmekte olduğu gecede bu girişim nedir? Aslında yönetime değil Trabzonspor'a yapıldı. Biz ayrıldık, kurtulduk bunlarda rezil olsun sıradan mantık. O geceden sonra benim iki arkadaşımın hepinizin tanıdığı kişiler gelip, bu sayı yetmedi yönetimi düşürmeyi Trabzonspor'dan alacaklarınızı da biz size kefiliz ayrılan yönetimi düşürün, bu girişim böyle devam etti."

"BU KULÜBE ZARAR VERECEK HER ŞEYİN KARŞISINDA DURURUZ"

Yeni Malatyaspor maçının ardından 1 aylık sürede 100 milyon TL bulduklarını belirten Usta, "O gece bu kulüp dağılsa Trabzonspor'umuz ne olurdu. Şimdi bunu yapanlar dün beyanat vermişler. Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosmanoğlu gibi adamlar. Allah'ın terazisi var perişan olursunuz orada. Bu kulübe zarar verecek her şeyin karşısında Muharrem Usta ve yönetimi olarak sonuna kadar aslanlar gibi dururuz. Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosmanoğlu tabirini kullananın bu kulübe nasıl katkısı oldu. Yönetim 200 milyon TL'yi bulurken ne katkı verdiniz de bu hakkı kendinizde görüyorsunuz. Bu kulübe kimse zarar veremeyecek. Eğer bu iş ihtiras, kavga, gürültü şahsı menfaatlerle bu koltuğun tadı muhteşemmiş diye yolcuğa çıkılacaksa herkes karşısında durur" ifadelerini kullandı.

"İSTESEK 4 OYUNCUYU 40 MİLYON EURO'YA SATARIZ"

Abdülkadir, Yusuf, Onazi ve Okay gibi oyuncuları istedikleri takdirde 40 milyon Euro'ya satabileceklerini anlatan Usta, "İsteseydik 40 milyon Euro'ya satardım, gidene kadar da atarım imzayı ama yapmayacağız. Biz ya da başkası kim geliyorsa bunlar onlara kalsın. Onlar ne yaparlar, ne olur, biz kalırsak ne olur onu bilmiyorum, biz yapmayacağız. Keşke bize de böyle bir şeyler kalsaydı. Türkiye'de yıllar sonra Trabzonspor, milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım. Yıllar sonra ligde neredeyse en çok yerli oyunuyla oynayan takımdır" dedi.

"TRABZONSPOR'A ŞAMPİYONLUK HEDEFİ YASAK"

Kulübün 50'nci yılında şampiyonluk hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Usta, "Trabzonspor nasıl şampiyonluğa oynar? Oynar. Bu sene de oynadı. Çok çeşitli nedenlerle şampiyonluk elimizden gitmiş olabilir ama iyi bir takımız var. Devam eder üstüne koyarsın. 5 takım şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyonluk diyor, Trabzonspor'a yasak. Ya da söz verdin niye yapmadın. Bu bir iddiadır. Yapabilirsin, yapamayabilirsin, gerekçeleri olur. Bu sene olmaz, öbür sene olur. Trabzonspor bunu yapacak, yapması lazım" diye konuştu.

"200 MİLYON TL KATKI SAĞLAYANIN MENAJERLE İŞİ OLUR MU"

Usta, menajerlerle ilgili iddialara ilişkin ise, "Kulüp adına üretilen sahte evraklarla oyuncuya Trabzonspor üzerinden gitti diye evrak çıkıyor. Bunun üzerinden fırtına koparılıyor. Haysiyet cellatlığı ne ki bu kara propagandanın yanında. Bir yönetim kurulu düşünün kulübe 200 milyon TL katkı sağlıyor. 200 milyon TL katkı sağlayanın yönetimin menajerle işi olur mu? Bu nasıl bir kafadır" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Usta, açıklamalarının ardından basın mensuplarının 'tekrar aday olacak mısınız' sorusuna ise cevap vermedi. (CNN Türk)

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