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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.02.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan "birlik" çağrısı

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan "birlik" çağrısı

Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, birlik, beraberlik ile gençlerin önünü açacaklarını, Trabzonspor’u tüm hedeflerine ulaştıracaklarını ve tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün aylık dergisinde taraftara seslendi. Ligde de kupada da mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Ağaoğlu, "Takımımızda yer alan oyuncularımızın sergiledikleri oyun, yıllardır arzu ettiğimiz, özlemini çektiğimiz Trabzonspor kimliğinin sahaya yansıması anlamında umut veriyor. Dahası, oldukça düşük yaş ortalamasına sahip olması ve Süper Lig’de görülmemiş bir oranda altyapı futbolcularını bünyesinde bulundurması sebebiyle de gelecek adına hepimizi heyecanlandırıyor. Trabzonsporumuzun bugün kadrosunda yer alan 29 oyuncunun 16’sı altyapımızdan A takıma yükselen gençlerimiz. Yani, takımın yüzde 55’i altyapı oyuncularından kurulu. Bu, Türk futboluna emsal olacak bir yapılanmaya işaret ediyor" dedi.

"TRABZONSPORUMUZU TÜM HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

A takım teknik ekibinin, Trabzonspor altyapısının başarısını gençlere duyduğu güven ile taçlandırdığını vurgulayan ve tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Pek çok futbol insanının ’risk’ olarak yorumlayacağı bir karar alarak bu genç oyuncuları oyun içinde değerlendirerek onlara büyük bir özgüven kazandırdı. Bizler de destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Trabzon’un bu gençlerin önünü açacak ve Trabzonsporumuzu tüm hedeflerine ulaştıracağız. İnanıyorum ki Akyazı, bu birlik beraberliğin mabedi olacak. Tıpkı sizlere yazdığım o mektuptaki gibi; birileri ceza dese de biz ’ödül’ adledeceğiz. Birileri ’yaptırım’ diyecek, biz ’mükafat.’ Birileri ’VAR’ diyecek, biz ısrarla ’yok’ diyeceğiz. Çünkü bizim için bordo maviden başka renk, Trabzonspor’dan başka aşk yok! Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız. Biz zaten unutmamıştık Ancak çok yakın bir zamanda tüm Türkiye’ye hatırlatacağız!" ifadelerini kullandı.

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