Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ''Sezon ortasında kural değişmez''

TRABZONSPOR Kulübü, TFF’nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaparak 201920 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmesi kararının iptali için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu. Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, sonuna dek bu konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Bu karar Tahkim’den dönerse, gerekirse UEFA’ya ve CAS’a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez” dedi.

Bizim 5-6 milyon açığımız var

DAHA önce belirlenen yüzde 30’luk oranın bile fazla olduğunu savunan Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Biz Trabzonspor Kulübü olarak bu lisans talimatına harfiyen uyduk. Hatta geçen hafta içerisinde tekrar analiz ettirdim, 5-6 milyon liralık bir borcumuzun olduğunu gördük. Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz, uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları açıklıyorsunuz. Ama daha sezonun ortasına girmeden talimat yürürlüğe gireli 5 ay olmuşken bunu değiştiriyorsunuz.''

UEFA çok ağır cezalar verir

AĞAOĞLU, TFF’nin bu kararıyla borçlanmayı teşvik ettiğini belirterek; “Trabzonspor açısından bakarsak benim 6 milyon olan harcamam bir anda 54 milyon liraya çıkıyor. Böyle bir şey gerçekleştiği takdirde zaten UEFA’dan transfer yasağı ve Avrupa kupalarından men cezası gelir.. Ben bu 55 milyon lirayı dün geceden itibaren kullanmış olsaydım talimat da yürürlükte olsaydı minimum 3 puan silme cezası, transfer yasağı, para cezası ve ardı arkası gelmeyen yaptırımlarla karşılaşacaktık” diye konuştu.

HEP BORCU OLANLAR DÜŞÜNÜLÜYOR

KASIMPAŞA Başkanı Hasan Hilmi Öksüz, takım harcama limitlerindeki aşım oranının yüzde 40’a çıkarılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi. Öksüz, “Borcu olmayanlar ödüllendirilmeyip, hep borcu olanlar düşünülüyor” dedi.

LİMİT DEĞiL UYGULAMA ÖNEMLi

TAKIM harcama limitlerindeki sapma oranının artırılmasını Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak kendisinin istediğini açıklayan Mehmet Sepil, başvurularının haklı olduğunu savundu. Sepil, “Limitin ne olduğu değil, talimatın uygulanması önemli” dedi.

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