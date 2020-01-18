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GeriFutbol Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!'
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Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!'

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda bordo mavililerin muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya başlandığını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor kulübü’nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar” dedi.

AVDIJAJ GİTTİ

Öte yandan Trabzon’da Donis Avdijaj’ın sözleşmesi feshedildi. kosovalı oyuncu ile 1+3 yıllık kontrat yapılmıştı.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Muhasebemizi biz tutuyoruz

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