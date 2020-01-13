Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ''Ali Koç'a 14:61'de cevap vereceğiz''

Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve şu sözleri kullandı;

Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14:61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar.

''BİR DE YAZILI OKUSUNLAR''

Trabzonspor bir oyuncu transfer ettiği zaman, menajerine ödenecek tutar kuruşuna kadar KAP'a açıklanır. Bugün 14:61'de yazılı açıklama yapacağız. Yazılı bir açıklamayla bunu ellerine vereceğiz, bir de öyle okusunlar.

''KENDİ YAZDIKLARI OYUNU KENDİLERİ OYNASINLAR''

Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3,5,7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendi yazdıkları oyunu kendileri oynasınlar. Yıllarca hayatlarını gizli örtülü işlerle, icraatlerle sürdürenlerin bakış açısı bu. Biz bu oyunda yokuz.



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