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GeriFutbol Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Talisca... Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 19:36,Son Güncelleme:/

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Talisca... Son dakika transfer haberleri

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Talisca... Son dakika transfer haberleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde bulunan Anderson Talisca hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, Talisca'nın Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarına cevap verdi.

Kariyerini Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, transfer için şu açıklamalarda bulundu;

"Talisca'nın maliyetine bakacaklar, diğer tarafa da Trabzonspor'un maliyetini yazıp, parayı karşılayıp karşılayamayacağına bakacaklar. Hayal bunlar, hayalden öteye gitmez. Ben adama gidip ne diyeceğim? Selamun aleyküm, aleyküm selam mı diyeceğim?"

 

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