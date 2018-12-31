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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
31.12.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni yıl sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, özlenen oyun ve duruşu sergileyen bir takımlarının olduğunu belirterek, "Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında 2019 yılının ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dileyerek, yeni yılın Trabzonspor taraftarlarının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni bir başlangıç olmasını temenni etti.

Karamsarlığa kapılmadan yol alacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan yol alacağız. Bizler Trabzonsporumuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum. Şahsen ben, bordo-mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

"TRABZONSPOR KURTULUŞ MÜCADELESİ VERMEKTEDİR"

Yeni yılın da ekonomik olarak darboğazın pençesinde geçeceğini ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Yönetim olarak geride bıraktığımız sene olduğu gibi bu sene de ekonomik darboğazın pençesinde geçecek. Taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurmalarını önemle rica ediyorum. Trabzonsporumuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Bizler bunları yaparken büyük camiamızın bizimle birlikte yan yana durması, bugüne kadar yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Biz biriz, biz Trabzonsporuz. Yeni yılda da temel hedeflerimiz olan açıklık ve şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, yeni sponsorluklar yaratarak kulübümüz için var gücümüzle çalışıyor olacağız. Şahsım ve yönetim kurulum adına, Bordo-Mavi formayı terleten tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılı, Trabzonspor camiasına, taraftarlarımıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin."

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