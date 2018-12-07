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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.12.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle, Galatasaray Kulübü'nün ise Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarların sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

1- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 04.12.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 04.12.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ futbolcusu MUSTAFA KAYA'nın 04.12.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR futbolcusu HAMIDOU TRAORE'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu MANUEL MROUAN DA COSTA TRINDADE'nin 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 06.12.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GİRESUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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