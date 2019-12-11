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Futbol
AA
11.12.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Basel'e ulaştı!

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Trabzonspor, Basel'e ulaştı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Basel ile yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, 3,5 saatlik yolculuğunun ardından Basel'e ulaştı.

Bordo-mavili kafileyi havalimanında Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer karşıladı.

Kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı otele geçti.

Trabzonspor, bu akşam karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirecek. İdman öncesi teknik direktör Ünal Karaman ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek. 

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