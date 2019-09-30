Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci hafta maçları başlıyor. Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda yarışan temsilcimiz Trabzonspor, kendi evinde İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına mağlup olmuştu. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında, İsviçre'nin Basel takımıyla yapacağı maç için heyecan dorukta. Maça kısa bir süre kala müsabakaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, Trabzonspor Basel Avrupa Ligi maçı hakkında ayrıntılar...
Trabzonspor ile Basel, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında, 3 Ekim Perşembe günü Trabzon'da oynanacak maçta karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'da başlayacak mücadele, beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.
MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile 3 Ekim Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.
Karadeniz ekibinde dünkü Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdikleri bildirildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 2 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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