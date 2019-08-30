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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.08.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

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Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in maç fikstürleri açıklandı.

K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçında 19 Eylül'de Slovan Bratislava deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş'ın maç fikstürü şu şekilde:

19 Eylül: Slovan Bratislava - Beşiktaş

3 Ekim: Beşiktaş - Wolverhampton
24 Ekim: Beşiktaş - Braga
7 Kasım: Braga - Beşiktaş
28 Kasım: Beşiktaş - Slovan Bratislava
12 Aralık: Wolverhampton - Beşiktaş

C Grubu'nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa Ligi serüvenine 13 Eylül'de Getafe deplasmanı ile başlayacak. 

Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

13 Eylül: Getafe - Trabzonspor
3 Ekim: Trabzonspor - Basel
24 Ekim: Trabzonspor - Krasnodar
7 Kasım: Krasnodar - Trabzonspor
28 Kasım: Trabzonspor - Getafe
12 Aralık: Basel - Trabzonspor

J Grubu'nda Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir ise ilk maçında 19 Eylül'de Roma deplasmanına konuk olacak.

Medipol Başakşehir'in fikstürü şu şekilde:

19 Eylül: Roma - Başakşehir
3 Ekim: Başakşehir - Mönchengladbach
24 Ekim: Başakşehir - Wolfsberger
7 Kasım: Wolfsberger - Başakşehir
28 Kasım: Başakşehir - Roma
12 Aralık: Mönchengladbach - Başakşehir

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