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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.05.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Trabzonspor baharı yaşıyor 

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Trabzonspor baharı yaşıyor 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bahar havası yaşıyor. Bordo-mavililer mart, nisan ve mayıs aylarında oynadığı 8 maçı kaybetmedi. 

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Trabzonspor 56 puanla 4. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarına katılmayı garantileyerek gözünü üst basamaklara doğru diken bordo-mavili takımda bahar havası yaşıyor.

Trabzonspor mart, nisan ve mayıs aylarında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Söz konusu aylarda hanesine 20 puan yazdıran Karadeniz ekibi bahar mevsiminde önemli bir çıkışa imza attı. 

Baharda evinde kazandı 

Trabzonspor, mart, nisan ve mayıs aylarında evinde oynadığı maçların tamamını kazandı. Karadeniz ekibi baharda oynadığı 8 maçın 4'ü iç sahada 4'nü ise dış sahada oynadı. Bordo-mavililer evinde oynadığı 4 maçı kazanırken, deplasmanda oynadığı 4 maçtan ise 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti. 

Bordo-mavililer 4 mart'ta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 8 mart'ta sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederken, 16 mart'ta ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'la geçti. 5 nisan'da Antalyaspor'u evinde 4-1'le geçen Trabzonspor, 12 nisan'da deplasmanda Bursaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. 20 nisan'da evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederken, 27 nisan'da Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 6 mayıs'ta ise sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. 

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Trabzonspor baharı yaşıyor

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