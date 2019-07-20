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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Trabzonspor Avusturya'ya gitti

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Trabzonspor Avusturya'ya gitti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Linz şehrine gitti.

3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayan bordo-mavililer, bugün saat 11.30'da özel uçakla Avusturya'nın Linz şehrine hareket etti.

Trabzonspor'un 33 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Fıratcan Üzüm'ün yanı sıra U19 Milli Takımı'na çağrılan Atakan Gündüz, Taha Tunç ile genç oyuncular Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, İsmail Karakaş, Furkan Yıldırım, Faruk Can Genç, Mert Kurt, Hüseyin Mert Kurt, Safa Kınalı, Berkay Sefa Kara ve Furkan Tütüncü yer almadı.

Trabzonspor'un Avusturya kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Arda Akbulut, Azat Kuckar, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Majid Hosseini, Ahmet Baha Bilgin, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Ahmet Canbaz, Yusuf Yazıcı, Behlül Aydın, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nemanja Andjusic, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ahmet Eren, Salih Kavrazlı, Koray Kılınç ve Muhammet Akpınar.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin milli takımında mücadele eden Nijeryalı oyuncu Obi Mikel ile Ganalı Caleb Ekuban'ın da ilerleyen günlerde kampa katılacağı belirtildi.

Trabzonspor Avusturyaya gitti

5 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Bu arada Trabzonspor, Avusturya'daki 10 günlük kamp boyunca 5 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, ilk olarak 22 Temmuz'da Haladas Szombathely (Macaristan), 23 Temmuz'da Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri), 25 Temmuz'da 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma (İtalya), 29 Temmuz'da ise Verona (İtalya) takımları ile karşılaşacak. Trabzonspor, bu akşam Avusturya'da yapacağı antrenmanla ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

AĞAOĞLU DA KAFİLEDE YER ALDI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Trabzon'a gelerek kafileyle birlikte Avusturya'ya gitti. Ağaoğlu'nun kamp süresince takımla birlikte olmayı planladığı kaydedildi.

YUSUF YAZICI'YA YOĞUN İLGİ
Bordo-mavililer Avusturya'ya hereket ederken, Fransa'nın Lille takımına transferi gündemde olan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı havalimanında yoğun ilgi gördü. Havalimanında birçok taraftar, Yusuf ile fotoğraf çektirdi.

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