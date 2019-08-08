Trabzonspor, Avrupa Ligi hedefiyle Çekya'da! iddaa'da galibiyetlerine...
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Çekya'da Sparta Prag'a konuk oluyor. Karşılaşma CANLI yayınla Misli.com'da olacak, işte karşılaşma öncesi öne çıkanlar ve iddaa oranları...
- Yusuf Yazıcı'yı rekor bir ücretle Fransa'nın Lille ekibine yollayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Çekya'da, Sparta Prag'a konuk olacak.
- Son transfer Sörloth da takımla birlikte deplasman kafilesinde yer aldı.
- Hazırlık maçlarında Yusuf Sarı performansıyla beğeni toplamıştı, antrenmanlarda ise Abdulkadir Parmak ön plandaydı...
- Sezonu Trabzonspor'dan daha erken açan Sparta Prag ise liginde ilk 4 haftayı 7 puanla geçti, son olarak Pribram'ı 3-0 yenmeyi başardı.
- 14 Temmuz'da, ligin açılış maçında ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kaya, sonraki 3 maçta ise yedek kulübesinden çıkamadı. O maçta Slovacko'ya 2-0 kaybetmişlerdi...
- Sparta Prag ile temsilcimiz Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek bu kritik karşılaşma, Misli.com'da CANLI olarak yayınlanacak, sakın kaçırmayın! (19:00)
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Teknik direktör değişikliğine giden Sparta Prag, Vaclav Jilek yönetiminde dört haftası geride kalan Çek Ligi’nde 7 puan topladı. Trabzonspor’da ise ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon euro karşılığında Lille yolunu tuttu.
Bordo mavililer kadrosuna genç isimlerin yanı sıra Campi, Obi Mikel, Sörloth, Ivanildo gibi takviyelerde bulundu.
Hazırlık maçlarında da ilerisi için umut verici performans sergilediler. Hoffenheim, Parma ve Verona karşısında mağlubiyet yüzü görmediler. Ancak Sparta Prag’ın sezonu temsilcimizden daha erken açması onlar adına bir avantaj.
Galibiyete bir adım daha yakın olan taraf onlar.
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