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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.08.2019 - 04:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Avrupa Ligi hedefiyle Çekya'da! iddaa'da galibiyetlerine...

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Trabzonspor, Avrupa Ligi hedefiyle Çekya'da! iddaa'da galibiyetlerine...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Çekya'da Sparta Prag'a konuk oluyor. Karşılaşma CANLI yayınla Misli.com'da olacak, işte karşılaşma öncesi öne çıkanlar ve iddaa oranları...

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR

- Yusuf Yazıcı'yı rekor bir ücretle Fransa'nın Lille ekibine yollayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Çekya'da, Sparta Prag'a konuk olacak.

- Son transfer Sörloth da takımla birlikte deplasman kafilesinde yer aldı.

- Hazırlık maçlarında Yusuf Sarı performansıyla beğeni toplamıştı, antrenmanlarda ise Abdulkadir Parmak ön plandaydı...

- Sezonu Trabzonspor'dan daha erken açan Sparta Prag ise liginde ilk 4 haftayı 7 puanla geçti, son olarak Pribram'ı 3-0 yenmeyi başardı.

- 14 Temmuz'da, ligin açılış maçında ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kaya, sonraki 3 maçta ise yedek kulübesinden çıkamadı. O maçta Slovacko'ya 2-0 kaybetmişlerdi...

- Sparta Prag ile temsilcimiz Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek bu kritik karşılaşma, Misli.com'da CANLI olarak yayınlanacak, sakın kaçırmayın! (19:00)

Trabzonspor, Avrupa Ligi hedefiyle Çekyada iddaada galibiyetlerine...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Teknik direktör değişikliğine giden Sparta Prag, Vaclav Jilek yönetiminde dört haftası geride kalan Çek Ligi’nde 7 puan topladı. Trabzonspor’da ise ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon euro karşılığında Lille yolunu tuttu. 

Bordo mavililer kadrosuna genç isimlerin yanı sıra Campi, Obi Mikel, Sörloth, Ivanildo gibi takviyelerde bulundu.

Hazırlık maçlarında da ilerisi için umut verici performans sergilediler. Hoffenheim, Parma ve Verona karşısında mağlubiyet yüzü görmediler. Ancak Sparta Prag’ın sezonu temsilcimizden daha erken açması onlar adına bir avantaj.

Galibiyete bir adım daha yakın olan taraf onlar. 

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Allame'den Yan Yana! "Ey Ey Dik Oyna, Eğme Kafanı Dik Oyna"

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