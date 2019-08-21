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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.08.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Atina'da avantaj arıyor

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Trabzonspor, Atina'da avantaj arıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un kozu Sörloth

Trabzonspor'un yarınki mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak.  UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi.

İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek.

Trabzonspor, Atinada avantaj arıyor

Muhtemel 11

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın, Kasımpaşa maçında dinlendirdiği oyunculara yarın görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Shörloth 11 ile çıkması bekleniyor.

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