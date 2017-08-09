Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmana menisküs ameliyatı olan Fabian Castillo katılmadı.
Eşi doğum yaptığı için izin verilen ve dün Trabzon'a döndükten sonra bireysel çalışan Ogenyi Onazi de takımla antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basın mensuplarına açık tutulan ilk 20 dakikalık bölümünde kondisyona yönelik çalışma yaptı.
Trabzonspor, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.