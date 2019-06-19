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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.06.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavraz'ı KAP'a bildirdi!

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Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavraz'ı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavraz'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Transferde gençlere yönelen Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavraz'la 3'er yıllık anlaşma sağladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."

Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."

İMZA TÖRENİ

Trabzonspor, Altınordu Kulübünün alt yapısından kadrosuna dahil ettiği Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı için imza töreni düzenledi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Kemal Ertürk'ün katıldığı törende genç oyuncular, üçer yıllık sözleşmeye imza attı.

Sağıroğlu, imza törende yaptığı konuşmada, geleceğe yönelik çok önemli iki ismin transfer edildiğini belirterek, "Kulübümüzün gençlik politikası doğrultusunda Atakan ve Salih'i kadromuza kattık. Genç yaşta olmalarına rağmen kalitelerini ortaya koyan her iki oyuncuya da güvenimiz sonsuz. Çok uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet edeceklerine eminiz. Genç kardeşlerime başarılar diliyorum." dedi.

Savunma oyuncusu Atakan Gündüz (18) Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'da olduğum için gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."’ ifadelerini kullandı.

Forvet Salih Kavrazlı (17) ise yeni kulübüne uzun yıllar hizmet etmek istediğini aktararak, "Trabzonspor'a transfer olarak büyük bir iş başardığımı düşünüyorum. Umarım bana güvenenleri mahcup etmem." diye konuştu.

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