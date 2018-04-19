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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
19.04.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: "Her alanda alanda tasarrufa gidilecek"

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Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: "Her alanda alanda tasarrufa gidilecek"

TRABZONSPOR Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonsporun gelirlerinin çok çok üzerinde bir borç yükü olduğunu belirterek, Her alanda tasarrufa gidilecek. Bunun için ana plan, ana hedef tasarruf dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulüpte düzelmesi gereken birçok konunun olduğunu belirterek, Bir kulüp, bir dernek olağanüstü konre yapıyorsa, işler iyi gitmiyor demektir. Biz bunları biliyorduk, kamuoyu da biliyordu, herkes biliyor. Yalnız biraz beklediklerimizden daha farklı, her alanda el atılması, değiştirilmesi, düzenlenmesi gereken konular var. Tabi bu uzun bir süreç. Hem uğraş, hem de ekonomik güç istiyor. Bunları elimizden geldiğince, camianın destek verdiği oranda kısa sürede halletmeye çalışacağız. Bu kısa süre 1-3 ay algılanmasın. Sadece Şenol Güneş Kompleksinde, statta yapılacaklara bir yönetimin ömrü yetmez. Buranın tamamlanıp, eksiksiz hale gelmesi çok uzun bir zaman isteyen konu. Birçok eksik var. Futbolla ilgili, sosyal ilişkilerle ilgili her konuda birçok düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bunları camidaki insanlarla paylaşarak, görüşlerini alarak yönetimin yapması için gayret içerisinde olacağız diye konuştu.

ANA HEDEF TASARRUF

Trabzonsporun gelirlerinin çok çok üzerinde bir borç yükü olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

Her alanda tasarrufa gidilecek. Bunun için ana plan, ana hedef tasarruf. Bunu yaparken tabi kulübün faaliyetlerinin aksamaması gerekiyor. Trabzonsporun zirve yarışında olması gerekiyor. Zor olan bu. Hem tasarrufa gidilecek, hem de zirveden kopmayacak. Asla bizim hedefimiz şampiyonluk denmiyecek. Ama zirve için de tabiki hedeflerden, uğraşlardan, sonuçlardan biri de şampiyonluktur."

FUTBOLCU ALIMI, SATIMI OLMAMASINA GAYRET EDECEĞİZ

Asbaşkan Hacısalihoğlu, ekonomik sorunların çözülmesi noktasında Yusuf, Abdülkadir, Burak ve Sosa gibi isimlerin satılması yönünde oluşan gündemle ilgili soru üzerine de şöyle konuştu:

Bu işin başında bulunan görevli, yetkili futbol koordinatörü Özkan Sümerin değerlendirmesi sonucu yönetim işin politik olarak kararını verecek. Yani ekonomik olarak ne yapmak gerekiyor, politika olarak, hedef olarak ne hedeflenmiş kararını verecek. Geçmişte çok acısını çektiğimiz şekilde futbolcu alımı, satımı olmayacak, olmamasına gayret edeceğiz.

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TRANSFER YASAĞININ KALMASI İÇİN GİRİŞİMLER VAR

Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro’luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle FIFA tarafından verilen transfer yasağıyla ilgili girişimlerinin sürdüğünü anlatan Hacısalihoğlu, şunları dedi:

Bilinen farklı bir yasak yok. Birçok oyuncu ile ekonomik sorunlar yaşanmış. Uzun süredir ödemeleri aksamış. Bugün yok, yarın olur ya da hiç olmaz. Biz olmaması için her türlü önlemi, tedbiri imkanlar dahilinde camianın gücü ölçüsünde yapmaya çalışacağız. Sadece oyuncularla ilgili değil, kulüplerle ve başka işlerle ilgili de Trabzonsporun geçmiş borçları var. Yasağın kalkması konusunda da girişimler var. Daha netice alınmadı ama alınabilir.

ÇALIMBAY İLE İLGİLİ ALINMIŞ BİR KARAR YOK

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili henüz bir karar almadıklarını da anlatan Hayrettin Hacısalihoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili alınmış bir karar yok. Kaldı ki futbolcunun gelmesi, gitmesi ve teknik kadro ile ilgili konuları Özkan Sümer ilgileniyor. Son derece deneyimli ve kulübe kurulduğu günden beri hizmet eden biri. Onun ilgi ve yetki alanında bir konu.

USTANIN BIRAKTIĞI BELGEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Hacısalihoğlu, stadın isim hakkı ve eski başkan Muharrem Usta’nın futbolcu satılması konusundaki 15 milyon Euroluk tahaddüne ilişkin ise Stadın isim hakkıyla ilgili bir aksaklık, eksiklik varsa onlar değerlendirilir. Biz yeni bir kulüp kurmadık, olan kulübü devraldık. Daha önce verilen tahattüt, yapılan anlaşmalar kulübün menfaatlerine yasal işlerse bunları değiştirmek hem hakkımız hem yetkimiz değil. Muharrem Usta giderken 15 milyon Euroluk bir belge bıraktı. Onu değerlendireceğiz. Henüz neticeye varmış değil. Ama değerlendiriyoruz diyerek açıklamalarını tamamladı.

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