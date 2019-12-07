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Futbol
AA
07.12.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır!

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Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır!

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Takım, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da izlediği idmanın ardından kampa girdi. 

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır

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