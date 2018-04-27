Trabzonspor, Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor!
SPOR Toto Süper Ligde 5inci sıradaki yerini korumayı hedefleyen Trabzonspor, 31’inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak.
Bu sezon Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen ve bu noktada ligi en az 5inci sırada tamamlayarak Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca odaklanacak olan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyasporu mağlup ederek ligde sıralamadaki yerini korumayı arzuluyor. Saat 19.00da Antalya Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
ESKİKLER FAZLA
Trabzonsporda bu maç öncesi Onur, Kamil Ahmet, Castillo ve Uğurun sakatlıkları devam ediyor. Abdülkadirin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Teknik direktör Rıza Çalımbayın, Antalyaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Son oynanan Demir Grup Sivaaspor maçında sakatlanan Uğur ile Kamil Ahmetin yokluğunda Çalımbayın bu oyuncuların yerine Pereira ile Duricaya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca durumu belirsiz olan Abdülkadirin yerine ise Sosanın forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
ANTALYASPOR İLE 44ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 44üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 43 maçta Trabzonsporun 26, Antalyasporun 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 77 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.
TRABZONSPORUN ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf- Burak
SAKAT: Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Abdülkadir (Belirsiz)
CEZALI: Yok
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