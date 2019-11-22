Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda milli takımlardan dönen Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen ve Sörloth yer aldı.
Sakatlığı devam eden Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Sturridge ve Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, antrenmanda düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
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