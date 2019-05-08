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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Trabzonspor altyapıda ‘Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçirdi

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Trabzonspor altyapıda ‘Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçirdi

Trabzonspor Kulübü, altyapısındaki öğrencilerin eğitilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığından Hibe alarak ‘Bordo Mavili Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçirdi.

Kulübün altyapısındaki öğrencilerin eğitilmesi için hazırlanan projede; Toplumsal Cinsiyet Eğitimi, Yaratıcı Oyunculuk Oyunda Yaratıcılık Eğitimi, Fotoğrafçılık ve Fotoshop Eğitimi ve Futbolda Alt Yapı Eğitimi olmak üzere dört farklı eğitimin düzenlendiği belirtildi. Ayrıca projede çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve alt yapı oyuncularının kişisel gelişimine de katkı sağlanması hedefleniyor. Altı ay süreyle devam edecek proje öğrencilerin sporu ve sanatı yaşamlarının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Trabzonspor sosyal ve ekonomik kalkınma ile elde edilen refahın farklı kesimler arasında daha adil şekilde hissedilmesini arzulamaktadır. Trabzonspor kulübü her zaman sosyal farkındalık yaratmıştır, bu alanda da toplumsal ve sosyal farkındalık oluşturarak birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncü olmuştur. Bu proje gençlerin kişisel gelişime katkı sağlarken, dezavantajlarını da azaltmaktadır. Bu proje kulübümüzün farklı proje uygulama kapasitesi artıracaktır, bölgede örnek teşkil edecek ve diğer kulüplerin benzer projeler yapmasına ön ayak olacaktır” denildi.

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