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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.06.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Trabzonspor altyapı zengini

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Trabzonspor altyapı zengini

Güncel kadro değeri 52 milyon Euro olarak gösterilen Trabzonspor'da, altyapıdan yetişen ve A takıma yükselen oyuncular, kadro değerinin 34 milyon 750 bin Euro'luk kısmını oluşturuyor.

2018-19 sezonunda altyapısından yetiştirdiği oyunculara şans vererek özellikle ikinci yarıda başarılı bir grafik çizen Trabzonspor'da, genç futbolcular takımın kadro değerini de yukarıya çekti. Tamamlanan sezonda A takım kadrosundaki oyuncularla güncel piyasa değeri 52 milyon Euro olarak gösterilen bordo-mavililerde, bu rakamın 34 milyon 750 bin Euro'luk kısmını altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu. Geriye kalan 17 milyon 250 bin Euro'luk bölümünü yabancı ve diğer Türk futbolcuların tamamladığı Trabzonspor'da, kadronun en değerli oyuncuları altyapısından yetiştirdiği isimler oldu.

EN DEĞERLİLERİ YUSUF İLE ABDÜLKADİR ÖMÜR
Trabzonspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan Abdülkadir Ömür 15 milyon Euro ve Yusuf Yazıcı 13 milyon Euro ile takımın ve ligin en değerli oyuncuları olarak gösterilirken, Abdulkadir Parmak 2 milyon Euro, Hüseyin Türkmen 2 milyon Euro ve Uğurcan Çakır 1,5 milyon Euro ile altyapıdan yetişen oyuncular arasında bordo-mavili takımın piyasa değeri en yüksek oyuncuları oldu. Bu 5 oyuncunun toplam piyasa değeri 33 milyon 500 bin Euro'ya ulaşırken, zaman zaman forma şansı bulan ve A takım kadrosunda yer alan Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradoğlu, Batuhan Artaslan, Murat Cem Akpınar, Ebrar Cumur, Koray Kılınç, Tunahen Ergül, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Berkay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl ve Ali Karnapoğlu da eklendiğinde altyapıdan gelen oyuncular kadro değerinin 34 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşılıyor.

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TRANSFERLE GELENLER ALTYAPININ GERİSİNDE KALDI
Tamamlanan sezonda bordo-mavililerin kadrosunda bulunan veya transfer ettiği futbolculardan Rodallega 900 bin Euro, Ekuban 1,25 milyon Euro, Olcay Şahan 600 bin Euro, Amiri 650 bin Euro, Nwakaeme 2,5 milyon Euro, Sosa 2 milyon Euro, Onazi 2,5 milyon Euro, Kamil Ahmet Çörekçi 400 bin Euro, Pereira 500 bin Euro, Novak 2,75 milyon Euro, Ibanez 200 bin Euro, Toure 1 milyon Euro ve Hosseini 2 milyon Euro'luk güncel piyasa değerleri ile kadro değerinin 17 milyon 250 bin Euro'luk bölümünü oluşturdu.

DİVAN GENEL KURULU CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK
Bu arada, Trabzonspor'da 44'üncü Olağan Divan Genel Kurulu'nun 15 Haziran Cumartesi saat 13.00'te yapılacağı açıklandı. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizami Algan Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurula bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılabileceği belirtildi.

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