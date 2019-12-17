MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
GeriFutbol Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
17.12.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Altay ile 19 Aralık Perşembe günü sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, yenilenme
çalışması yaptıkları belirtildi.

Bordo-mavili takımın antrenmanına, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın katılmadıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

LA LİGA'DA HAFTANIN EN KLAS HAREKETLERİ;

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle