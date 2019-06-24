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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
24.06.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Trabzonspor Ali Ülgen ve Ali Eren İyican'ı istiyor

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Trabzonspor Ali Ülgen ve Ali Eren İyican'ı istiyor

Bu sezon yaptığı genç oyuncu transferleri ile dikkat çeken Trabzonspor, Osmanlıspor'un sağ beki Ali Ülgen ve sol beki Ali Eren İyican'ı kadrosuna katmak istiyor. İki futbolcu için Osmanlıspor ile görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor forması giyen Ali Ülgen ve Ali Eren İyican'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

19 yaşındaki Ali Ülgen sağ bek oynuyor. Galatasaray alt yapısında yetişen Ali Ülgen, Ndiaye transferi karşılığında Osmanlıspor'a verilmişti. Sol bek Ali Eren İyican ise Osmanlıspor alt yapısında yetişti.

Trabzonspor iki futbolcunun transferi için başkent ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferlerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

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Trabzonspor Ali Ülgen ve Ali Eren İyicanı istiyor

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