Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Liderlik yarışında çok önemli bir konumda yer alan Trabzonspor ve Alanyaspor, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 3 puan alan takımın kendisine yeni bir sıralama belirleyeceği Trabzonspor Alanyaspor maçı, futbol otoriteleri tarafından da canlı olarak takip edilecek. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesi her iki takım hakkında bazı bilgiler
Trabzonspor'un Alanyaspor karşısında çıkacağı mücadele, Süper Lig'de sıralamayı yeniden belirleyecek. Trabzonspor karşısında henüz mağlubiyet görmeyen Alanyaspor, bu maçı da alması halinde galibiyet serisine devam edecek. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler
TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlayacak. 10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Trabzonspor'da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Ünal Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı. Karaman, bordo-mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Süper Ligin 11'inci haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu maçla birlikte takımın başında Trabzon'un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61'inci maçına çıkmış olacak.
SOSA VE ABDULKADİR PARMAK SEFERBERLİĞİ
Bu arada, Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden kaptan Sosa ile Abdulkadir Parmak, Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Orta sahada alternatif sorunu yaşayan bordo-mavililerde Krasnodar ile UEFA Avrupa Liginde oynanan maçta da forma giyemeyen Sosa ile Abdulkadir'in de oynamak istedikleri ancak yapılacak son kontrollerin ardından durumlarının netlik kazanacağı öğrenildi.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sosa* Sturridge* Mikel*
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Musa Çağıran
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