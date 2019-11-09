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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında ilk peşinde!

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Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında evinde ilk peşinde olacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordo-mavililer, siftah yapmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 16:30'da Alanyaspor'u ağırlayacak.

Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmada Ekrem Kan ve Serkan Ok da yarımcı hakemlik görevlerini üstlenecek.

Karadeniz ekibi, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü. 16 puana sahip olan bordo-mavililer, Alanyaspor karşında 3 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Barcelonadan Trabzonspora teşekkür
Barcelona'dan Trabzonspor'a teşekkür!

7. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet alırken, Alanya temsilcisi ise 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 5 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Trabzonspor, rakibi karşısında ilk peşinde

Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordo-mavili takım şimdiye kadar turuncu-yeşillilerle evinde oynadığı müsabakalarda galip gelme başarısı gösteremedi.

Ünal Karaman'ın takımı, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi.

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında ilk peşinde

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