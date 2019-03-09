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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.03.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi. Peki Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta?

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Oynanan 6 karşılaşmada taraflar 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.  Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım oldu. Bordo-mavililer 133 isabetli şut istatistiği ile bu alanda ön planda yer alırken, takımın en fazla şut çeken ismi ise 37 şutla Hugo Rodallega oldu.

Trabzonspor'un bu sezon eksik olan yönlerinin başında ise duran toplar geliyor. Bordo-mavililer duran top organizasyonlarından kalesinde 15 gol gördü. Teknik Direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda bu eksikliği gidermek için çalışıyor.

Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor ile Akhisarspor bugün saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak.

Olcay Şahan 2 ay sonra takımla idmana çıktı

Trabzonspor’da yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve yapılan görüşmeler sonucu affedilen Olcay Şahan, takımıyla birlikte çalışmalara başladı. Olcay’ın antrenman öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile özel olarak görüştüğü ve ikilinin birbirine sarıldığı görüldü. 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında kendi evinde ağırlayacağı Akhisarspor maçı hazırlıkları tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Kaptan Cemil Usta sahasında yapılan antrenman öncesinde Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü ve ardından ikili birbirine sarıldı. Antrenman ısınma çalışması ile başlarken, ardından pas ve topa sahip oyunları ile sürdü. Son bölümdeÿise taktiksel çalışma yapıldı.

İstatistikler

Akhisarspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçında üç galibiyet alan Trabzonspor, rakibini daha önceki dokuz karşılaşmada sadece iki kez yenebilmişti.

Akhisarspor, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a bir maçta 6+ gol atmayı başaran dört takımdan biri (Beşiktaş, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile beraber); Ekim 2017'de Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenmişlerdi.

Akhisarspor, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçta yenilmedi; bu deplasmanda oynadıkları ilk üç maçta ise iki kez kazanmışlardı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında iki yenilgi alan Trabzonspor, daha önceki 10 karşılaşmanın sadece birini kaybetmişti. Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'u mağlup eden Akhisarspor, bu sezon üst üste iki lig galibiyeti alamadı.

Bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol yiyen takım Trabzonspor.

Trabzonspor ile Akhisarspor arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta atılan dört gol de duran top organizasyonlarından gelmişti. Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım Trabzonspor, oyuncu Hugo Rodallega. Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var.

Geçen hafta Alanyaspor filelerine iki gol gönderen Akhisarsporlu Zeki Yavru, Trabzonspor formasıyla çıktığı toplam 79 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırabilmişti.

 

 

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