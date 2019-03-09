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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Spor Arena
09.03.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Trabzonspor - Akhisarspor (CANLI)

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Trabzonspor - Akhisarspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor.

Medical Pak Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Trabzonspor ligde 37 puanla 4. sırada, konuk ekip Akhisarspor 21 puanla son sırada yer alıyor.

Trabzonspor ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise 8 maç sonra sahasında Alanyaspor'u 3-1'le geçerek galibiyet hasretine son vermişti.  

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

Akhisarspor: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Rotman, Sissoko, Serginho, Barbosa, Onur Ayık, Bokila

Karşılaşmanın anbean canlı anlatımı için aşağıdaki görsele tıklayın!

Trabzonspor - Akhisarspor (CANLI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği yerden şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 
18. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkte uygun durumdaki Novak'ın şutunda kaleci Lukac, tehlikeyi önledi. 
23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Lukac'dan döndü. Dönen top ile buluşan Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 
32. dakikada Ekuban'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci Lukac'ı geçen top yan direkten döndü. 
39. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı ön çizgisinde Rodallega'nın yerden şutunda kaleci Lukac, yatarak topu çeldi. 
42. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı yakın mesafedeki Serginho'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çelmeyi başardı. 
45. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 
45 1. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi. 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 

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Trabzonspor - Akhisarspor (CANLI)

Olcay Şahan, 75 gün sonra 

Trabzonspor'da son olarak 23 Aralık 2018'de ligin 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alan ve daha sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, hafta içerisinde affedilip takıma dönmesinin ardından Akhisarspor maçı kadrosunda da kendisine yer buldu. 

Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde oturttuğu tecrübeli futbolcu, 75 gün sonra kadroya girebildi. 
Bu arada Trabzonspor'un alt yapısından A takıma dahil edilen genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, Akhisarspor maçıyla birlikte ilk kez A takımda maç kadrosunda yer buldu. 

Koray ilk kez

Bu arada Trabzonspor'un alt yapısından A takıma dahil edilen genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, Akhisarspor maçıyla birlikte ilk kez A takımda maç kadrosunda şans buldu.

Kadın taraftarlar ağırlandı 

Trabzonspor, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında locada ağırlanan kadın taraftarlara Trabzonspor'un kadın yöneticisi Eda Lermi de eşlik etti. 

Taraftarlar ilgisi az kaldı 
Trabzonsporlu taraftarlar, Akhisarspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. 
Medical Park Stadyumu'nun büyük bölümünde boşluk gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını desteklediler. 

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