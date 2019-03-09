Trabzonspor - Akhisarspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor.
Medical Pak Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Trabzonspor ligde 37 puanla 4. sırada, konuk ekip Akhisarspor 21 puanla son sırada yer alıyor.
Trabzonspor ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise 8 maç sonra sahasında Alanyaspor'u 3-1'le geçerek galibiyet hasretine son vermişti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
Akhisarspor: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Rotman, Sissoko, Serginho, Barbosa, Onur Ayık, Bokila
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği yerden şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
18. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkte uygun durumdaki Novak'ın şutunda kaleci Lukac, tehlikeyi önledi.
23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Lukac'dan döndü. Dönen top ile buluşan Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
32. dakikada Ekuban'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci Lukac'ı geçen top yan direkten döndü.
39. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı ön çizgisinde Rodallega'nın yerden şutunda kaleci Lukac, yatarak topu çeldi.
42. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı yakın mesafedeki Serginho'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çelmeyi başardı.
45. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
45 1. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
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Olcay Şahan, 75 gün sonra
Trabzonspor'da son olarak 23 Aralık 2018'de ligin 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alan ve daha sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, hafta içerisinde affedilip takıma dönmesinin ardından Akhisarspor maçı kadrosunda da kendisine yer buldu.
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde oturttuğu tecrübeli futbolcu, 75 gün sonra kadroya girebildi.
Bu arada Trabzonspor'un alt yapısından A takıma dahil edilen genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, Akhisarspor maçıyla birlikte ilk kez A takımda maç kadrosunda yer buldu.
Koray ilk kez
Bu arada Trabzonspor'un alt yapısından A takıma dahil edilen genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, Akhisarspor maçıyla birlikte ilk kez A takımda maç kadrosunda şans buldu.
Kadın taraftarlar ağırlandı
Trabzonspor, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında locada ağırlanan kadın taraftarlara Trabzonspor'un kadın yöneticisi Eda Lermi de eşlik etti.
Taraftarlar ilgisi az kaldı
Trabzonsporlu taraftarlar, Akhisarspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.
Medical Park Stadyumu'nun büyük bölümünde boşluk gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını desteklediler.
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