Trabzonspor AEK rövanş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı. Gözler şimdi Trabzonspor'un kendi evinde oynayacağı ikinci karşılaşmada. Peki, Trabzonspor AEK rövanş maçı ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı sona erdi. Temsilcimiz Trabzonspor'da AEK takımını net bir skorla mağlup ederek taraftarını sevindirdi. İşte, Trabzonspor AEK UEFA rövanş maçına ilişkin ayrıntılar...
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik yakaladı. Trabzonspor, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti. Gruplara kalacak ekip, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçının ardından belirlenecek.
Maça ilişkin saat ve yayıncı kuruluş gibi bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER SONUÇLAR
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı. Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:
Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus): 3-0
Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1
Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya): 0-0
Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0
Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya): 3-1
AEK (Yunanistan) - Trabzonspor: 1-3
Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika): 1-1
Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0
Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1
PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0
FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz): 0-0
Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2
Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç): 2-0
Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç): 2-1
Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna): 3-1
Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere): 2-3
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